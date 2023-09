100 lavoratori di Malpensa e Linate assunti dopo anni di precariato

Circa cento lavoratori di Malpensa e Linate sono assunti a tempo indeterminato direttamente da Airport Handling dopo anni di attesa da precari con contratti di somministrazione. Lo rende noto UilTemp Lombardia, che ha seguito la vicenda. L'accordo è stato siglato l'11 maggio 2022 e ora viene concretizzato, con l'assunzione dal 1° settembre.

Le trattative sono state condotte durante il complicato periodo di pandemia Covid. I lavoratori interessati erano impegnati nei servizi aeroportuali, con contratti di somministrazione part time, alcuni anche da sette anni e più. E, durante la cassa integrazione dovuta alla chiusura degli aeroporti, molti di loro hanno ricevuto un sostegno al reddito commisurato ai contratti di 4 ore al giorno, dunque molto basso.

"Le trattative hanno portato i frutti per cui si è tanto lavorato", commenta Paola Rinaldi della UilTemp Lombardia: "Il lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali del trasporto aereo non solo ha permesso di far uscire dalla precarietà questo gruppo di lavoratori, ma si traduce nella prima applicazione degli accordi sul ricambio generazionale. I lavoratori quasi non ci speravano più".