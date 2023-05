In Lombardia mancano 40mila lavoratori nel settore artigiano

Sei mesi (e anche di più) per trovare giovani sufficientemente preparati a essere inseriti nel comparto aziendale. È quanto serve, in Lombardia, alle imprese artigiane. Il sistema regionale della formazione e istruzione professionale riesce a immettere circa 24mila giovani ogni anno, ma ne servirebbero molti di più. È emerso da un convegno con cui l'Unione artigiani lombarda ha provato ad avanzare proposte e iniziative per trovare una soluzione al cosiddetto 'mismatch', la mancanza di incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Secondo Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano, Monza e Lodi, ogni anni mancherebbero circa 40mila lavoratori per le necessità delle imprese lombarde. Un disallineamento, quello tra la domanda e l'offerta, che non fa bene all'economia e nemmeno ai giovani lombardi. Di qui, ha detto Sangalli, l'urgenza di un'alleanza tra la formazione e le imprese. Anche perché servono sei o sette anni per garantire i primi risultati.

"Nelle imprese non c'è più ricambio generazionale. I titolari sono sempre più anziani, i giovani imprenditori artigiani sono calati in Italia del 40% in cinque anni", ha aggiunto Stefano Fugazza, presidente dell'Unione artigiani di Milano e Monza, specificando che i mestieri sono spesso "ben pagati e offrono grandi opportunità".

Tra le risposte, dalla Regione Lombardia arriveranno circa 80 milioni di euro per potenziare il sistema degli istituti professionali (1,5 miliardi per tutta Italia, con il Pnrr). Secondo Simona Tironi, assessora regionale alla formazione, "Nel 2022-23 la dotazione finanziaria per l'istruzione e la formazione professionale ha raggiunto un investimento di 263 milioni, a cui si aggiungono i 51 del Pnrr". Per gli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore, invece, la Regione investirà 15 milioni nel 2023, contro i 10 del 2022.