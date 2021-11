Terremoto Tim: a Milano 3mila lavoratori col fiato sospeso

Dopo il terremoto provocato dall'offerta del fondo americano Kkr e il passo indietro dell'amministratore delegato Luigi Gubitosi sono circa 3mila i dipendenti milanesi di Tim con il fiato sospeso. Per accendere un faro sulla vicenda una delegazione di lavoratori dell'azienda, insieme ai rappresentanti sindacali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, ha dato vita a un presidio davanti alla Prefettura di Milano nella mattinata di lunedì 29 novembre.

"Uno spezzatino societario provocherebbe decine di migliaia di esuberi a livello nazionale - ha spiegato Francesco Aufieri, segretario generale della Slc Cgil di Milano –. Un settore strategico per l’Italia, per le applicazioni che ha oggi la banda larga, deve rimanere sotto il controllo dello Stato".

Allargando il focus a tutta la Lombardia sono circa 5mila (tra dipendenti diretti e indotto) le persone con il fiato sospeso per l'eventuale acquisizione e i sempre eventuali tagli al personale. "Noi lavoratori e lavoratrici di Tim ci sentiamo pedine di una scacchiera manovrata da giganti, interessati ad un’azienda dimenticata per anni - hanno scritto i rappresentanti sindacali della Rsu in una nota inviata ai giornali -. La nostra esistenza traspare nelle pochissime righe dedicate sui media e nei comunicati dei Ministeri, solo con generiche manifestazioni di responsabilità nei nostri confronti e un silenzio assordante rispetto alle sollecitazioni e richieste del sindacato confederale. Un asset strategico per il nostro Paese, prima abbandonato al suo destino, ora di improvviso interesse, ma in quale direzione? Nel frattempo 40mila persone di Tim a livello nazionale e molte di più nelle aziende dell’indotto rischiano conseguenze immediate, fino addirittura alla perdita del posto di lavoro".