La maxi gru in azione per i lavori della nuova stazione di Sesto (Milano)

Una maxi gru alta sessanta metri in azione per sollevare e posare la passerella della stazione a Sesto San Giovanni. La prima parte della passatoia lunga 27 metri e larga 18 per un peso totale di 158 tonnellate è stata posizionata la notte scorsa mentre è stata da poche ore ultimata la seconda opera di posa. La struttura a scavalco dei binari è stata posizionata sui pilastri in calcestruzzo armato della nuova stazione a ponte.

L'intervento, approvato dalla giunta di Sesto San Giovanni nell'ambito della variante in corso d’opera rientra nel progetto esecutivo sul prolungamento del sottopasso pedonale che collegherà la nuova stazione a ponte lato nuova piazza Unione. Si tratta di un secondo e nuovo sbarco della stazione dopo quello già esistente su piazza Primo Maggio.

Il progetto

Dopo la condivisione con Regione Lombardia, Istituto Besta, Istituto dei Tumori, RFI e MilanoSesto di progettare il sottopasso pedonale di collegamento tra la stazione della metropolitana M1 e l’ingresso a Città della Salute come ulteriore collegamento diretto per il nuovo polo ospedaliero, le strutture tecniche del comune si sono messe subito al lavoro per valutare la fattibilità e l’ipotesi progettuale. L’importo complessivo delle opere relative al prolungamento del sottopasso pedonale della stazione ferroviaria fino a piazza Unione risulta pari a 1.817.000 euro.

In un’epoca in cui si parla sempre di più di sostenibilità ambientale, l’opera che si andrà a realizzare darà un forte impulso ad una maggiore pedonalizzazione, vivibilità e sostenibilità di tutto il quartiere Unione e dell’intera città di Sesto San Giovanni" avevano illustrato dal municipio, presentando a febbraio il progetto che ora ha cominciato a prendere forma. “La stazione a ponte – commenta il sindaco Roberto Di Stefano – sarà la porta di ingresso al nuovo quartiere Unione Zero nelle ex aree Falck. Con la realizzazione della nuova stazione a ponte e il prolungamento del sottopasso pedonale finalmente si uniranno le due parti di Sesto ora divise dalla ferrovia. Approvare questi progetti è la miglior risposta del nostro sapere amministrare con concretezza”.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo intervento – spiega l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda – che risolverà molti problemi legati alla mobilità. Stiamo cercando di renderle la stazione il meno impattante possibile. Abbiamo ritenuto la soluzione del prolungamento del sottopasso pedonale già esistente verso la nuova piazza della stazione/Unione 0 il progetto più idoneo e sostenibile”.