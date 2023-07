A Milano assunzione e formazione diventano un'unica soluzione

Il Data Analyst Junior è una figura che raccoglie tutte le informazioni che servono per lo sviluppo di un progetto o di una nuova tecnologia aziendale. Un ruolo fondamentale che si occupa di analizzare i dati attraverso metodologie statistiche, individuare correlazioni tra i dati al fine di evidenziare trend e modelli ricorrenti. Diventare Data Analyst Junior non è semplice, occorrono una formazione adeguata e competenze specifiche, ma si tratta di un lavoro di sicuro successo per molti giovani in cerca di occupazione e molto ricercato dalle aziende.

Il progetto Assunzione&Formazione di Ifoa

Una nuova assunzione per nove aspiranti esperti di Data Analysis è l'esempio che tale figura è sempre più richiesta. L’azienda di consulenza informatica X View, in cerca di profili irreperibili sul mercato, ha infatti creato con Ifoa - Istituto Formazione Operatori Aziendali, un’Academy e inaugurato in Lombardia l’innovativo progetto di Assunzione&Formazione unita alla formula dell’Apprendistato di primo livello. Il 5 luglio i nove giovani milanesi firmeranno un contratto di assunzione, nel frattempo potranno studiare e diventare Data Analyst Junior.

Il progetto di Academy ha avuto inizio nel 2022 quando l’azienda informatica X View, trovando difficoltà nel reperire nuove figure da inserire nel proprio team di lavoro, si è affidata all’esperienza e professionalità di Ifoa per ricercare e selezionare giovani candidati da formare e inserire in azienda come Data Analyst Junior. L’Academy non richiedeva ai possibili candidati nessuna conoscenza pregressa, ma solamente di essere under 25 e residenti o domiciliati in Lombardia. Molti candidati si sono presentanti alla selezione, ma solo nove di loro sono stati scelti e assunti con un contratto di Apprendistato di Primo Livello.

L’Academy è ora pronta a partire: da mercoledì e per il prossimo anno, i nuovi allievi saranno impegnati tra lezioni in aula e direttamente sul campo, in un percorso di formazione IFTS gratuito finanziato dalla Regione Lombardia e ad alta specializzazione per acquisire competenze tecniche e soft skills, fondamentali per lavorare nel ruolo a loro richiesto.

Formazione e nuove competenze

Cosa sarà possibile imparare? Gli iscritti comprenderanno il funzionamento dei database relazionali, dei linguaggi d’interrogazione base dati e lo sviluppo di procedure avanzate. Al fine di questo percorso i ragazzi saranno in grado di:

applicare tecniche di codifica degli algoritmi;

comprendere il funzionamento dei database relazionali;

conoscere i linguaggi di interrogazione base dati;

costruire report, grafici, dashboard attraverso strumenti evoluti di BI Microsoft;

comprendere i concetti utili alla gestione dei processi di estrazione, trasformazione e caricamento dati tra database attraverso l’utilizzo di Oracle;

apprendere competenze comunicative - relazionali con approccio consulenziale.

Alla fine del percorso i giovani sosterranno un esame per acquisire la certificazione riconosciuta a livello nazionale ed europeo di “Tecnico per la progettazione e gestione di database”.

L'Academy che ti connette al mondo del lavoro

E quello del Data Analyst Junior non è solo che un esempio delle diverse figure ricercate e richieste dal mercato del lavoro. Con la formula di Academy finanziata - Apprendistato I Livello e IFTS è possibile formare profili tecnici specializzati junior in qualsiasi ambito. Con diverse aziende clienti, importanti partner internazionali e con le tante esperienze delle persone che dopo essersi formate in poco tempo hanno trovato lavoro, l'Academy Ifoa - che vanta una vasta gamma di corsi di formazione altamente professionalizzanti - porta per prima in Lombardia il “sistema duale” in un innovativo impianto già inaugurato nel 2022 in Emilia Romagna.

Come dichiara lo stesso Direttore Generale, Umberto Lonardoni (foto a seguire): “Questo modello formativo (che si avvale di un co-finanziamento della Regione in cui è attivato) è nato per rispondere alle esigenze sempre più specifiche e impellenti delle aziende, che fanno fatica a reperire sul mercato del lavoro giovani su cui investire. È un vero percorso di recruiting, che punta a far acquisire agli allievi competenze tecniche e soft skills per un inserimento di successo. Ma la vera novità è che in questo caso il giovane viene assunto, con un contratto “di qualità”, prima dell’avvio del corso e non, come avviene di solito, eventualmente alla fine (magari a seguito di un tirocinio). E questo è certo il più concreto degli indicatori della bontà di questo progetto”.

Ifoa sta per aprire altre selezioni per nuove Academy che partiranno il prossimo autunno. Per restare aggiornati potete visitare il sito www.ifoa.it e il sito www.apprendistatodiprimolivello.it.