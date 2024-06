A Milano mancano 27mila lavoratori nel turismo

Sono 27mila i posti di lavoro vacanti a Milano nel settore della ristorazione, ricettività e servizi turistici, su un fabbisogno totale di più di 59mila. Lo si evince da un dossier dell'ufficio studi di Confcommercio Milano Lodi Monza su dati Unioncamere, in occasione di un confronto tra imprenditori e rappresentanti di Stati africani dal titolo "Piano Mattei, quali opportunità per Africa, Italia e imprese", con un videomessaggio della premier Giorgia Meloni.

"Il Piano Mattei - ha detto Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio - è un progetto interessante perché affronta in modo innovativo e paritario i nostri rapporti con l’Africa e, di conseguenza, anche il tema dell’immigrazione. In particolare si sviluppa e si incentiva l’aspetto della formazione e dell’istruzione sia in Italia sia nei Paesi africani d’origine". E ancora: "Formare giovani stranieri" nei campi della ricettività e dei servizi per i turisti in generale, per Sangalli, "potrebbe contribuire a rendere più sostenibili i flussi migratori e più forte la nostra economia".

All'evento ha partecipato anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, secondo cui la Regione è "disponibile a collaborare per la realizzazione del piano. Un'azione che va vista come un intervento di medio lungo termine, in grado di essere utile per tutti i soggetti chiamati in causa, per un reciproco vantaggio e interesse che può permetterci di esportare le nostre capacità ed esperienze nei Paesi africani".