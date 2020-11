Milano, start up giovanili, investimenti nello sport: la prima Legge regionale sui giovani

L'istituzione del Forum regionale Giovani, l'incentivo e la valorizzazione della start up giovanili e importanti investimenti effettuati nel settore sportivo. Questi alcuni punti qualificanti inseriti nella risoluzione proposta dalla VII Commissione (Cultura, Istruzione, Formazione, Comunicazione e Sport) dedicata alla Legge sui Giovani. Il documento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.

"Abbiamo messo - ha spiegato Martina Cambiaghi assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia - un importante tassello sul futuro della prima Legge regionale sui giovani. La risoluzione approvata - ha aggiunto - tocca molte tematiche. Si va dall'istruzione, alla formazione al lavoro, passando per il sostegno alle politiche abitative. Tratta inoltre la prevenzione contro il disagio in tutte le sue forme. Nei prossimi mesi sarà sicuramente fondamentale l'ascolto e il confronto con i giovani. Non vogliamo realizzare politiche che vengano calate dall'alto".

"Se è vero che i giovani sono il nostro futuro - ha sottolineato - dobbiamo imparare a coinvolgerli. Per questo motivo la partecipazione al forum regionale sarà fondamentale".

Investimenti per oltre 3 milioni di euro

"Sono oltre 3.130.000 euro - ha chiarito - gli investimenti che l'assessorato allo Sport della Regione Lombardia ha dedicato a bandi e progetti ad hoc. Bisogna citare anche le importanti collaborazioni allacciate negli ultimi due anni: da queste sinergie sono nate diverse iniziative per gli Under 34".

"Per esempio, abbiamo lavorato - ha ricordato - con 'Feduf', 'Palestre digitali' e 'Abbi cura di te'. Senza dimenticare un altro step importante cioè la landing page dedicata ai giovani e il sondaggio 'Yoursay!' rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni. L'iniziativa ha raccolto oltre 10.000 risposte. Importanti occasioni sono inoltre state create grazie alla collaborazione con il Parlamento Europeo dei Giovani e il contest ancora aperto dedicato ai videomaker intitolato 'Lombardia del 2030' ".

"L'isolamento sociale vissuto - ha ribadito - ha stimolato la creatività dei nostri giovani. Anziché lasciarsi sopraffare dalla pandemia - ha concluso - hanno trovato delle soluzioni innovative ai loro progetti rendendosi così protagonisti attivi della loro vita".