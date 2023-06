Perché Maldini è stato licenziato? Un libro che analizza il divorzio rossonero

Quello del licenziamento di Paolo Maldini dal Milan, ad opera del proprietario Gerry Cardinale, non si può derubricare semplicemente a uno dei tanti fatti di cronaca sportiva. Siamo di fronte a uno scontro tra due antropologie opposte, due cultura diverse, due modelli di costruzione del valore antitetici. Per questo il giornalista Lorenzo Maria Alvaro insieme a Paolo Venturi, direttore di AICCON, il Centro Studi promosso dall’Università di Bologna, dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e da numerose realtà operanti nell’ambito dell’Economia Sociale e con il contributo di Andrea Rapaccini, presidente di Music Innovation Hub e Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione Giovanni Testori, hanno deciso di pubblicare questo breve scritto dal titolo “Il fattore Maldini”.

Maldini è stato allontanato perché non ha garantito le performance sportive e di bilancio che la proprietà si attendeva? O perché era un ostacolo al futuro innovativo del Milan? Oppure perché l'ex dirigente non era in grado di lavorare in gruppo? Queste alcune delle domande cui si è cercato di rispondere.

La storia di Maldini al Milan

Il percorso che gli autori hanno intrapreso, è partito dall'assunto che Paolo Maldini è, prima di tutto, un simbolo. Come scrive Frangi, «i simboli sono volti, storie concrete che radicano il calcio dentro una dimensione umana». Questo radicamento avviene attraverso quelli che Paolo Venturi chiama “valori intangibili”: «Intangibile è il valore reale di un bene, che spesso non transita dai bilanci e si genera con azioni e comportamenti che non implicano uno scambio economico. Intangibles sono la reputazione, la memoria, l’immaginario, la bandiera, la qualità morale, tutti elementi non delocalizzabili in altre “squadre” perché nativi di una storia ben precisa. Sono gli elementi che ti rendono unico, diverso». Gerry Cardinale, un manager finanziario di un fondo, che è molto lontano dalla figura di un imprenditore, evidentemente non tiene conto di questi elementi. Paolo Maldini è stato licenziato perché era considerato un ostacolo ad un modello business oriented, Un errore della proprietà milanista, per gli autori, anche e soprattutto alla luce del fatto che, come spiega Andrea Rapaccini, i club di calcio sono beni comuni. «In economia soddisfare i propri stakeholder dovrebbe essere una delle principali missioni di una azienda di successo. Se deludi gli stakeholder perdi consenso e reputazione e alla lunga perdi anche dal punto di vista economico. Nel caso di specie si otterranno meno persone allo stadio, meno merchandising e meno diritti televisivi».

Il libro è in download gratuito, in due versioni pdf per desktop e smarthphone.