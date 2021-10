L'azienda che licenzia 73 lavoratori (su 232) per risanare la società

Praticamente uno su tre resterà a casa. Isagro, società che opera nel settore degli agrofarmaci con uffici a Milano, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 73 dipendenti su un totale di 232 lavoratori assunti. A denunciarlo sono Filctem Cgil e Femca Cisl, che sottolineano come tra gli esuberi ci siano anche 12 dirigenti.

A motivare i licenziamenti, secondo quanto reso noto dalle sigle in una nota, ci sarebbe la necessità di sistemare i conti dell'azienda dopo "l’acquisizione da parte del gruppo americano Gowan". Pesantissima la situazione per la sede amministrativa di Milano, "dove vengono smembrate e trasferite quasi tutte le attività con ben 43 posizioni da cancellare". Criticità - evidenziano ancora i sindacati - "anche nei siti produttivi di Aprilia, Bussi, Adria, Galliera e nel centro ricerche e sviluppo di Novara", dove "sono state individuate posizioni in esubero".

"Siamo di fronte ad una imponente operazione di ristrutturazione e ridimensionamento di un gruppo che non sta seguendo logiche di integrazione con una nuova società, ma che va a cancellare un importante livello di competenze e professionalità, portando all’estero funzioni amministrative ed asset e lo fa anche colpendo livelli produttivi e di ricerca - rimarcano Cgil e Cisl -. Assistiamo ancora una volta a scelte scellerate di aziende che dicono di voler investire e sviluppare le aziende che acquisiscono, ma che iniziano proprio dall’impoverirle, ridimensionandole secondo tristi logiche di profitto".

Stando a quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali, le sigle "hanno richiesto il ritiro della procedura di licenziamento per iniziare un confronto, che ad oggi è mancato, sul piano industriale, ma l’azienda ha già dato risposta negativa. Ora - l'auspicio di Filctem Cgil e Femca Cisl - serve una profonda riflessione da parte di Isagro sui tempi e su una radicale modifica del piano, perché si possa costruire un confronto che attenui il più possibile l’impatto sui lavoratori".

I dipendenti hanno già annunciato lo stato di agitazione, "da tradurre in forme di lotta se non ci saranno risposte soddisfacenti alle richieste del tavolo sindacale a partire dal prossimo incontro".