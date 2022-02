Movibus licenzia dipendenti, l'ira dei sindacati: "Fa utili anche con soldi pubblici"

Tre lavoratori di Movibus sono stati licenziati ufficialmente perché non sarebbe per l'azienda possibile ricollocarli. Una decisione contestatissima dai sindacati Filt Cigl, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil, che accusano l'azienda di avere conseguito, ancora una volta nel 2021, un utile di bilancio "grazie anche ai contributi pubblici ricevuti".

Il licenziamento dei tre è, secondo i sindacati, "uno schiaffo in pieno volto tanto all'intera categoria dei lavoratori del trasporto pubblico locale quanto ai contribuenti italiani", visto che "il sistema del trasporto pubblico locale lombardo, prossimo ad essere organizzato attraverso nuove gare, ha ricevuto sussidi pubblici anche per mantenere la stabilità occupazionale".

Le sigle sindacali sottolineano che l'azienda non si trova in una situazione di crisi ma anzi di utile conseguito anche attraverso fondi pubblici e chiedono quale sia la ragione dei tre licenziamenti. Movibus è nata nel 2008 e opera in 56 comuni nell'area nord-ovest del Milanese.