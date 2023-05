La crisi di Vodafone: 11mila licenziamenti annunciati in tre anni

Al via un drastico piano di tagli del personale per Vodafone. Lo ha annunciato martedì mattina l'amministratrice delegata Margherita Della Valle, presentando i conti del 2023. "La nostra prestazione - ha esordito - non è stata abbastanza buona. Per un risultato costante, Vodafone deve cambiare". Della Valle ha precisato che le sue priorità sono "i clienti, la semplicità e la crescita", e che l'obiettivo sarà una riorganizzazione per "eliminare la complessità e riconquistare la competitività".

Parte della strategia sulla semplicità, per Della Valle, è proprio la riduzione di organico. L'ad ha parlato di 11mila riduzioni pianificate in tre anni, sia nella sede centrale dell'azienda sia nei mercati locali, dunque presumibilmente anche in Italia. Per il resto, l'azienda massimizzerà il potenziale di Vodafone Business e cercherà di fornire "l'esperienza semplice e prevedibile che i nostri clienti si aspettano" nel mercato consumer, anche riallocando risorse.

I dipendenti di Vodafone, in tutto il mondo, sono circa 100mila. Questo significa un taglio della forza lavoro di oltre il 10%. La liquidità del gruppo Vodafone dovrebbe ammontare nel 2023 a 3,3 miliardi di euro, mentre gli analisti avevano ipotizzato almeno 300 milioni in più. A marzo Vodafone Italia aveva già annunciato il taglio di circa mille dipendenti nel nostro paese, ovvero il 20% della forza lavoro italiana.

Margherita Della Valle, dopo la laurea in Bocconi, è stata (nel 1994) una delle prime 25 persone assunte in Omnitel, e da allora ha scalato le posizioni in azienda diventando Cfo (chief financial officer) nel 2018 e, ad aprile 2023, Ceo al posto di Nick Read.