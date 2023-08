Lidl apre un nuovo supermercato: si cercano 25 lavoratori, come candidarsi

Un nuovo supermercato e 25 nuovi posti di lavoro. Lidl sta per aprire un punto vendita a Cassano d'Adda, nel Milanese, e per questo - si legge in una nota dell'azienda - "ha avviato le selezioni per ampliare l’organico del punto vendita con l’assunzione di 25 persone".

Si cercano "assistant store manager, addetto vendite, apprendista addetto vendite, addetto vendite 8 ore domenicali, operatore di filiale. Nel dettaglio, l'assistant store manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello store manager, come ad esempio la gestione del personale e dell'assortimento. L’addetto vendite lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti, mentre l’apprendista addetto endite collaborerà con il team per una gestione efficiente del punto vendita, occupandosi di rifornimento prodotti, operazioni di cassa e assistenza al cliente, contribuendo così a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto", hanno spiegato dal gruppo.

"Infine, l’operatore di filiale si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all'interno del punto vendita". Il recruiting day si terrà il 5 settembre 2023 dalle 9 alle 17. Per iscriversi è necessaria inviare la propria candidatura entro il 25 agosto sul sito lavoro.lidl.it.