A Linate e Malpensa atterrano sempre più turisti

"Il traffico sta andando bene; è andato benissimo nei primi quattro mesi dell’anno e adesso continua ad andare bene, leggermente più tranquilli, ma in buona crescita rispetto l’anno scorso, questo è vero in generale, ancora di più a Linate". Lo ha detto l’amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, interpellato dai giornalisti nella giornata di martedì 11 giugno.

Anche per quanto riguarda i mesi estivi, ha aggiunto

Brunini "ci aspettiamo un' estate migliore di quella scorsa". "Il tema - ha precisato è che l’anno scorso la ripresa c’è stata intorno all’estate, quindi, quando confrontiamo l’inverno con l’inverno la crescita è maggiore. Per questa estate ci aspettiamo una crescita, ma non così forte come c’è stata fino adesso".