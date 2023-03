Brevetti, Lombardia "capitale" d'Italia con un terzo di domande

La Lombardia si conferma la regione italiana con maggiori domande di brevetti presentate nel 2022. Lo si evince da una nota dell'Epo, l'Ufficio europeo dei brevetti. Il numero di brevetti 'lombardi' richiesti è di 1.547. La Lombardia è la 12esima regione europea in classifica, seguita dall'Emilia-Romagna (24esima), dal Veneto (32esimo), dal Piemonte (41esimo), dalla Toscana (60esima), dal Lazio (64esimo), dal Friuli-Venezia Giulia (90esimo) e dal Trentino-Alto Adige (92esima). Otto, quindi, le regioni italiane ai primi 100 posti in Europa. I brevetti richiesti in Lombardia sono il 31,8% del totale italiano, mentre con Emilia-Romagna e Veneto si raggiunge più del 60% delle domande di brevetto provenienti dall'Italia all'Epo.

Sono 193.460 le domande complessive di brevetto in Europa, nel 2022. Dall'Italia, l'azienda che ha chiesto il maggior numero di brevetti (92) è il gruppo Coesia, con sede principale a Bologna. Segue Pirelli (47). Il Politecnico di Milano è quinto in Italia con 35 domande.