Un terzo dei posti di lavoro in Italia è in Lombardia

La Lombardia è la regione con più offerte di lavoro in Italia e Milano batte tutte le province. A rivelarlo un’indagine del portale InfoJobs secondo il quale oltre il 31% degli annunci arriva dalla nostra regione. Indagando in Lombardia, poi, quasi il 37% delle offerte di lavoro è nel capoluogo. A seguire Brescia e Bergamo, mentre all’ultimo posto c’è Sondrio.

In Lombardia la ricerca di personale è molto eterogenea. Le figure professionali per cui sono aperte posizioni sono di ogni genere, ma ce ne sono alcune più ‘forti’ di altre. Quasi il 30% degli annunci di lavoro riguarda operai, personale qualificato nelle aziende di produzione o di controllo qualità. Sotto, con circa il 10% delle offerte, troviamo i magazzinieri e con qualche decimo di percentuale in meno i professionisti dell’amministrazione, della contabilità e di segreteria.

Inoltre, InfoJobs ha evidenziato che nel 2023 rispetto al 2022 c’è stata una crescita della ricerca personale in altre due categorie. Aumentano dell’11,4% gli annunci nel settore farmaceutico e del 5% nel settore turistico e della ristorazione. La regione e Milano continuano a confermarsi attrattiva per tutti gli italiani.