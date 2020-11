Incontro Lombardia-Romania: le basi per la cooperazione post-Covid

Rappresentanti di Lombardia e Romania si sono incontrati per sviluppare la cooperazione, economica e non solo. «La Lombardia è stata la prima Regione europea ad essere colpita dal Covid», ha affermato Alan Rizzi, sottosegretario alla presidenza della Regione, «e colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare il Governo romeno che il 7 aprile ha inviato sul nostro territorio un contingente di 11 medici e 7 infermieri».

La delegazione lombarda era composta, oltre che da Rizzi, dall'assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli e dai tecnici della Direzione Ricerca Innovazione Export. La delegazione romena era composta dal segretario di Stato per Commercio e Investimenti Esteri Emil Razvan Pirjol, dall'ambasciatore in Italia George Bologan, dal console a Milano Florin Pascu e dalla consigliera d'ambasciata Norina Boru.

«Le relazioni internazionali sono di fondamentale importanza e questo incontro nasce proprio dalla necessita' di rafforzare il dialogo con il vostro Paese per essere pronti a ripartire non appena la pandemia ce lo permetterà», ha aggiunto Rizzi. «Da questo incontro e dalle future interlocuzioni spero possa nascere l'occasione per lavorare insieme anche sui temi dell'organizzazione delle fiere, dei grandi eventi internazionali, delle missioni imprenditoriali reciproche, del marketing territoriale: tutti temi strategici per la ripresa. Sono convinto che si possa aprire tra la Lombardia e la Romania un canale di dialogo sempre più diretto e concreto, per continuare poi a costruire progetti comuni e ad aggiornarci reciprocamente sulle rispettive iniziative e opportunità, così da aiutare la ripresa e il consolidamento degli interscambi tra le nostre economie».