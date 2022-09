A Milano potrebbero spegnersi (di notte) le luci dei negozi

Non è ancora chiaro come ma la strada pare sia stata tracciata: Milano deve risparmiare energia. Per il momento palazzo Marino non ha preso alcuna decisione: sta aspettando l'evolversi della situazione oltre una presa di posizione da parte del governo.

Qualche megawatt potrebbe essere risparmiato attraverso un razionalizzazione dell'illuminazione. "Al momento mi pare che ci sia molto consenso sull’idea di spegnere le luci nelle vetrine di notte - ha spiegato Sala parlando con i giornalisti a margine della presentazione del nuovo spazio multimediale del Fai a Villa Necchi nella mattinata di mercoledì 14 settembre -. Poi ci sono lame d’aria che sono riscaldate o raffreddate o quelle che sono invece neutre, in particolare dove ci sono le prime il risparmio è evidente. Spero che i commercianti collaborino. Noi chiederemo agli esercenti di mostrare disponibilità a fare la loro parte".

Nei giorni scorsi, comunque, il Politecnico di Milano ha fatto avere al municipio una sorta di "piano salva energia". Le ipotesi sui tavoli di piazza Scala sono diverse: dalla chiusura delle piscine in mattinata, chiusura delle scuole durante il sabato, ma anche una sorta di "settimana corta" per gli uffici comunali.

Qualche passo concreto è stato fatto: la Regione ha ridotto al minimo l'illuminazione del Pirellone e di palazzo Lombardia, i due grattacieli che ospitano rispettivamente gli uffici del consiglio regionale e gli spazi amministrativi.