L'operazione M4 costa 228 mln a Atm. Prossimo obiettivo: i mezzi pubblici di Parigi

Costerà 228 milioni di euro, ad Atm, l'acquisto delle quote private di M4. Lo ha confermato Arrigo Giana, amministratore delegato dell'azienda del trasporto pubblico meneghino, aggiungendo che si tratta di un'operazione strategica, profittevole, nell'onda della strategia di crescita. Atm era già presente nella proprietà di M4, la quarta linea della metropolitana di Milano (ma la quinta a entrare in funzione) che sarà gestita dalla stessa Atm per 25 anni.

Con questa operazione, Atm acquisisce la proprietà di quattro delle cinque linee del metrò. Manca M5, che però, come ha chiarito Giana, "non è sul piatto", nel senso che i privati non hanno mai manifestato l'intenzione di vendere le loro quote. Di M5 Atm possiede il 20%. E il sindaco di Milano, Beppe Sala, a Palazzo Marino ha precisato che con questa operazione il conto economico di Atm in futuro sarà migliore, con ricadute positive anche sulle buste paga dei dipendenti. Sala non ha mancato di fa notare che "quanto ci viene devoluto dal governo per il trasporto pubblico locale va a diminuire anche se noi aumentiamo i chilometri", precisando che la critica non è indirizzata solo il governo in carica, ma gli ultimi.

A parte l'operazione M4, Atm sta pensando soprattutto al suo 'core business', cioè la gestione del trasporto pubblico locale: non solo in Italia, ma anche all'estero. Nel 2023, partecipando al 51% in Thema con il gruppo francese Egis, ha vinto la gara per gestire la futura metropolitana di Salonicco, in Grecia, per 11 anni, mentre con Hitachi Rail gestisce da tempo la metropolitana di Copenhagen, in Danimarca.

Prossima "fermata" Parigi

Il prossimo obiettivo di Atm è sbarcare a Parigi, dove l'azienda milanese sta partecipando ad alcune gare per gestire il trasporto pubblico. "Speriamo di avere risultati interessanti entro la metà del prossimo anno", ha detto Giana confermando che Atm continua a "fare scouting" in Italia e all'estero, per cogliere ogni occasione interessante.

E, per la presidente di Atm Gioia Ghezzi, il punto più importante è quello di "aumentare la competitività e lasciare che i migliori subentrino dove altri non riescono". Di qui la speranza che "anche in Italia aumentino le gare a cui possiamo partecipare". Le gare aperte all'Europa, in Italia, non sono molte, perché si può affidare 'in house' la gestione del trasporto pubblico alle società partecipate dall'ente (comune o regione) che affida il servizio. Come avviene a Milano per la stessa Atm, o in regione Lombardia per Trenord, che si è visto prorogato l'affidamento per altri 10 anni.