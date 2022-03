Guerra in Ucraina, gli agricoltori vogliono coltivare tutti i terreni possibili per produrre più mais

Utilizzare tutti i terreni che, per gli obblighi comunitari, sarabbero ritirati dalla produzione o destinati ad aree di interesse ecologico per produrre mais per gli animali. E' la proposta di Coldiretti Lombardia, secondo cui in questo modo si ricaverebbero nove milioni di quintali in più di mais da destinare alle stalle lombarde, sopperendo alle difficoltà di approvvigionamento dall'estero a causa della guerra della Russia in Ucraina.

L'Italia dipende dall'estero per oltre la metà del fabbisogno di mais e, nel 2021, da Ucraina e Ungheria sono arrivati due miliardi e 250 milioni di chili di mais, circa la metà delle importazioni totali italiane. All'aumento dei costi di produzione, dovuti anche alla difficoltà di approvvigionamento, si aggiungono, secondo Coldiretti Lombardia, prezzi riconosciuti molto bassi, come per il latte il cui costo medio di produzione è arrivato a 46 centesimi al litro, più di quanto è riconosciuto agli allevatori come prezzo d'acquisto.

Secondo Ettore Prandini, presidente di Coldiretti nazionale, in Italia è possibile coltivare, dal 2022, 75 milioni di quintali in più di mais, che verrebbe destinato sia agli allevamenti sia alla pasta e alla panificazione. Sempre Prandini riferisce poi che il ministero dell'agricoltura ha già annunciato un regime di aiuti straordinari, sul modello dell'emergenza covid, e proposto di consentire l'incremento della superficie irrigata per aumentare la produttività.