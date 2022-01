Maison du monde ha aperto in centro a Milano

Un negozio di Masion du monde ha aperto in centro a Milano. Lo store di arredamento della catena francese si trova al civico 59 di Corso Buenos Aires all'interno de "Le corti di Baires" dove a metà dicembre aveva aperto anche una nuova Esselunga.

Si tratta del sesto punto vendita nella città metropolitana di Milano e il 50esimo in Italia (dove è presente dal 2007). All'interno del negozio (840 metri quadri), come in tutti gli altri store, si trovano mobili, complementi d’arredo, soluzioni d’illuminazione, tessuti e oggettistica per la tavola.

Si tratta del secondo "colosso dell'arredamento" che sbarca in centro a Milano: lo scorso 22 dicembre, infatti, aveva aperto un punto vendita Ikea in via Alberico Albricci, praticamente alle spalle del Duomo. All'interno dello spazio della catena svedese in centro, tuttavia, non ci sono mobili da comprare, portare a casa e montare; si tratta di un "planning studio": uno spazio in cui progettare l'arredamento di casa.