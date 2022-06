Boom di transiti per l'area cargo di Malpensa. Gli imprenditori: "Va potenziata"

Potenziare l'area cargo dell'aeroporto di Malpensa con i fondi del Pnrr. È la proposta lanciata dal presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine del convengo "La ripresa parte da Malpensa: il cargo aereo, supporto strategico per le industrie e la logistica", tenutosi presso la di Assolombarda in via Pantano a Milano nella mattinata di lunedì 27 giugno.

Malpensa è diventato un hub strategico per le merci in transito in Italia. Nel 2021 l'aeroporto alle porte di Milano ha rilevato una crescita del settore merci del 45% sul 2020 e del 36% sul 2019. Una circostanza che ha portato la struttura ad accogliere circa il 70% della merce in transito negli aeroporti italiani, superando le 740mila tonnellate previste fra il 2024 e il 2025 nelle stime del masterplan.

"Il settore dei cargo è in forte espansione - ha aggiunto il presidente degli imprenditori -. Malpensa smista il 75% delle merci italiane, ma dobbiamo riuscire a rinforzarlo. Malpensa non deve essere soltanto un hub italiano ma deve diventare un hub europeo". Non solo, da Assolombarda chiedono anche migliori collegamenti stradali e ferroviari "per arrivare all'aeroporto in maniera più veloce".

Sea: "Non si può fare l'area cargo al posto del terminal 2"

L'ipotesi di trasformare il terminal 2 in un'area interamente dedicata ai cargo "non è percorribile. Se fosse stato percorribile non avremmo nulla in contrario, piuttosto che prenderci 44 ettari di brughiera lo avremmo fatto lì. Non è percorribile perché nel breve quel terminal servirà per i passeggeri". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Sea Armando Brunini.

"Oggi è chiuso perché c'è stata la pandemia, ma con lo sviluppo veloce che si sta avendo nella parte passeggeri quel terminal è necessario - ha puntualizzato l'ad -. Stiamo lavorando alla sua riapertura, ripartiremo subito con gli investimenti per rimetterlo in funzione". Interpellato sui tempi per l'apertura, Brunini ha risposto che "dipenderà dalla crescita del traffico, ma potrebbe essere riaperto nei prossimi anni. Se si continuerà con questi volumi di crescita potrebbe riaprire nel 2023 oppure nel 2024 se la crescita sarà più lenta".

Malpensa: come evolverà l'aeroporto

A inizio giugno è stato firmato masterplan Malpensa 2035 che prevede - senza ufficializzarlo - l'ampliamento dello scalo della Brughiera. Per il momento, comunque, non c'è nulla di deciso: ogni scelta verrà presa nei prossimi anni anche in base all'andamento dell'economia e dei volumi di traffico. Quello che è certo, invece, è il miglioramento dei collegamenti dell'aeroporto con Milano. Nei prossimi mesi partiranno i lavori per realizzare la ferrovia tra lo scalo e Gallarate: a partire dal 2024 Malpensa sarà raggiungibile anche dai treni che transitano sulla Milano-Varese.