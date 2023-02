Sul Malpensa Express sono tornati i passeggeri (come nel 2019)

Nel 2022 i passeggeri del Malpensa Express sono tornati ai volumi del 2019. Non solo, rispetto al pre Covid, cresce la percentuale dei passeggeri che si recano all’aeroporto scegliendo il treno: nell’intero anno è stata del 18% (era del 13,3% nel 2019). Nel 2022, il picco è stato a novembre, quando un passeggero su cinque da e per l’aeroporto ha scelto il treno. I dati sono stati resi noti da Trenord attraverso un comunicato.

Il passeggero medio del Malpensa Express ha un’età di 37 anni e un passeggero su 4 è straniero. Il 23% dei passeggeri ha utilizzato il collegamento aeroportuale per la prima volta; il 48% lo usa per i propri spostamenti da e per lo scalo più volte al mese o all’anno. Il 30% dei biglietti Malpensa Express è acquistato tramite canali digitali.

Malpensa express: tutti i dati

Malpensa express collega con 145 corse giornaliere Malpensa Aeroporto e la città di Milano, dalle 5 di mattina all’1 di notte. Il 91% delle corse nel 2022 è arrivato a destinazione in orario.

Tra maggio e novembre 2022 i 14 convogli Coradia che effettuano il servizio sono stati sottoposti a un radicale rinnovo, che ha previsto la pellicolatura esterna con una livrea ridisegnata sul modello di quella dei nuovi treni, mantenendo il colore rosso caratteristico del servizio, e la sostituzione degli arredi interni. Nelle carrozze i passeggeri trovano sedili in ecopelle, cappelliere rinnovate, pavimenti ri-cerati. Per il rinnovo della flotta Malpensa Express Trenord ha stanziato un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro, circa 80mila per ogni treno.