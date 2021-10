La fabbrica è all'asta: i lavoratori della Mamoli protestano per evitare il trasferimento

Braccia incrociate e nessuna voglia di entrare in fabbrica, uno sciopero per cercare di evitare il trasferimento. È scattato all'alba di lunedì 18 ottobre il presidio davanti ai cancelli della Mamoli, rubinetteria di Lacchiarella che dà lavoro a oltre 50 dipendenti.

Lavoratori e sindacati incontreranno la sindaca della cittadina a Sud di Milano, Antonella Violi, per cercare una soluzione al problema del capannone. Già perché il trasferimento dell'azienda è tutto legato al sito di produzione: lo storico stabilimento di via Isonzo in cui vengono realizzati i rubinetti è finito all'asta e il Gruppo Paini (società che nel 2016 salvò il marchio e i lavoratori dal fallimento senza però comprare le mura della fabbrica) preferirebbe spostare la produzione in un capannone di sua proprietà a Castiglione delle Stiviere (Mantova).

"Quello che chiediamo alla proprietà, il gruppo Paini, è di tornare sui suoi passi, quello che chiediamo alle istituzioni, a partire dal Comune di Lacchiarella e da Regione Lombardia, è di ricercare con noi soluzioni alternative al trasferimento perché è impensabile che 50 lavoratori si spostino quotidianamente di 140 km e che questo territorio venga ulteriormente impoverito dal punto di vista produttivo e occupazionale", tuonano i sindacati.