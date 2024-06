Cinghiali, danni per 6 milioni in Lombardia. In mille alla manifestazione (e arriva anche Fontana)

Un migliaio di allevatori e imprenditori agricoli lombardi si è dato appuntamento martedì mattina a Milano, davanti al Pirellone, per chiedere una lotta più dura ai cinghiali e della fauna selvatica. Secondo Coldiretti, che ha organizzato la protesta, si tratta di "un'emergenza nazionale che ha ormai oltrepassato il limite di guardia". Tra slogan e cartelli ("basta danni ai nostri campi", "cinghiali incubo delle strade", "diventeremo noi una specie protetta" e "chiuso per cinghiali"), allevatori e agricoltori hanno mostrato alcune fotografie che rappresentano i danni causati dagli animali.

"Questi animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali (193 nel 2023 secondo l'Associazione sostenitori della polizia stradale, n.d.r.) e si spingono all'interno dei centri urbani, dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone", dichiara Coldiretti, secondo cui in particolare i danni all'agricoltura riguardano il fieno, il mais (con 'decimazione' delle semine), piccoli frutti (ricercati per il cibo) e riso (schiacciato dal passaggio dei cinghiali). Inoltre giocano un ruolo nella diffusione della peste suina africana, che mette in pericolo gli allevamenti di suini. Secondo le stime di Coldiretti, i danni all'agricoltura ammonterebbero a circa 6 milioni all'anno in Lombardia, di cui circa 300mila euro tra Milano e Lodi.

In piazza è arrivato anche Attilio Fontana, governatore della Lombardia. "Siamo convinti della necessità di arrivare alla soluzione ai troppi cinghiali che girano sul territorio con la peste suina che rischia di creare danni inenarrabili", ha detto il presidente della Regione: "Ci stiamo battendo e stiamo cercando di raggiungere in tutti i modi questi risultati, per cui cerchiamo insieme di combattere questa battaglia e arrivare a una soluzione definitiva, a un serio processo di eliminazione dei cinghiali".

In piazza anche un "contro presidio" organizzato dal Fronte Animalista e da Meta Milano. Contestazioni all'indirizzo degli agricoltori e degli allevatori e striscioni con frasi come "giù i fucili dai cinghiali" e "l'unica specie nociva è quella umana".

