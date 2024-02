Manutenzione dei fiumi o attività estrattiva di materiale? La polemica in Regione Lombardia

L'attività di manutenzione dei fiumi "nasconde" attività di estrazione di materiale? Il dubbio è stato espresso da due consiglieri del Partito democratico in Lombardia, Miriam Cominelli e Matteo Piloni, commentando una delibera della giunta regionale che, appunto, permette di avviare concessioni per l'estrazione di materiale lungo i fiumi "per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la loro regimazione".

I due esponenti del Pd hanno chiesto all'assessore alla montagna e alle risorse idriche Massimo Sertori un confronto in commissione ambiente. Secondo quanto riportato dai due consiglieri, i primi interventi consisteranno nell'asporto di pietre, sabbia e ghiaia dagli alvei dei fiumi Adda e Mera, a titolo oneroso per il concessionario che estrarrà i materiali. "Attività di cavazione sarebbero esattamente il contrario della difesa del suolo", affermano Cominelli e Piloni.

La preoccupazione riguarda soprattutto i corsi d'acqua minori. L'assessore Sertori, parlando della delibera, aveva affermato che "realizzeremo alcuni primi e urgenti interventi atti ad asportare pietre, sabbia e ghiaia. Nelle prossime settimane saranno espletate le gare e a breve partiranno i lavori". L'obiettivo, per l'assessore, è quello di "mitigare il rischio idrogeologico e prevenire fenomeni straordinari che possono provocare danni anche ingenti".