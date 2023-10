La mappa dei supermercati di Milano con i prezzi "anti inflazione"

Ci sono praticamente tutte le insegne dei supermercati di Milano nell'elenco "Carrello tricolore", iniziativa del governo che prevede prodotti alimentari e di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia, a prezzi ribassati o calmierati.

All'ombra della madonnina hanno aderito player del calibro i Carrefour, Esselunga, ma anche Penny e Lidl. L'iniziativa ha l'obiettivo di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie in un periodo su cui continua a pesare il carovita.

L'elenco completo dei supermercati

A questo link è possibile trovare l'elenco, organizzato per province, dei negozi e dei punti vendita sul territorio nazionale che aderiscono all'iniziativa. Per facilitare la consultazione, la lista di ogni provincia è ordinata per comune e cap di riferimento. Gli elenchi sono in continuo aggiornamento, con integrazioni e le nuove adesioni. L'iniziativa vale anche per la spesa online nel caso in cui il singolo esercente decida di esporre il bollino nel carrello virtuale.

Come spiega il ministero delle imprese e del made in Italy, non esiste un elenco dettagliato dei prodotti specifici oggetto dell'iniziativa: "Ciascun operatore aderente potrà concorrere alla lotta all'inflazione scegliendo liberamente gli articoli che saranno oggetto di promozioni anti-inflazione, purché siano beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel ‘carrello della spesa’, nonché dei prodotti per l'infanzia e la cura della persona". In ogni caso, sono considerati beni alimentari di prima necessità: pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali. E beni non alimentari di prima necessità: saponi, detergenti, pannolini, farmaci di largo consumo.