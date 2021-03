I migliori artigiani lombardi avranno un marchio di qualità

Via libera in commissione regionale attività produttive al progetto di legge che istituisce il riconoscimento "Qualità Artigiana" di Regione Lombardia, di cui primo firmatario è il leghista Alessandro Corbetta.

Il marchio, costituito dalla scritta "Qualità Artigiana" affiancata dal simbolo della Rosa Camuna, «intende valorizzare le numerose eccellenze delle imprese artigiane lombarde che possono vantare l’alta qualità dei loro prodotti», come dichiarano lo stesso Corbetta e Gianmarco Senna, anche lui della Lega, presidente di commissione: «Dal comparto manifatturiero ai prodotti alimentari: i consumatori potranno trovare il simbolo della Rosa Camuna quale segno facilmente distinguibile del lavoro fatto a regola d’arte».

Il riconoscimento avrà una durata di sei anni e solo le imprese che sapranno mantenere gli standard di qualità avranno diritto al rinnovo. Le imprese che avranno ottenuto il riconoscimento saranno destinatarie di interventi regionali che vanno nella direzione di incentivare la trasmissione dell’attività fra generazioni e l’inserimento lavorativo dei giovani. Si favorirà inoltre l’associazionismo locale per la promozione dei prodotti oltre al sostegno per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato, ad esempio attraverso l’utilizzo delle vendite online.

Ora il progetto di legge approderà prima in Commissione Bilancio per la quantificazione delle risorse da mettere a disposizione e poi nell’aula del consiglio regionale per la definitiva approvazione.