MARVILLE inaugura uno store nel cuore di Milano

Il marchio di origini canadesi, che attualmente conta 16 store diretti e 6 franchising in Italia, sfida il rallentamento causato dalla pandemia e conferma ancora una volta la volontà di continuare ad investire nello sviluppo della sua rete di vendita.

Non poteva mancare uno store nel cuore della città meneghina.

Così MARVILLE, nell’attesa di festeggiare il suo 50esimo anno di attività nel settore retail, ha inaugurato nella giornata del 9 giugno il nuovissimo store in Piazza San Carlo 2, Milano.

Sviluppato su due piani, il negozio offre la possibilità di una shopping experience caratterizzata da un percorso semplice e completo, che guiderà il Cliente durante un viaggio senza precedenti all’interno di una struttura innovativa.

Il layout, studiato con l’obiettivo di sperimentare nuove soluzioni, renderà sorprendente e memorabile l’esperienza d’acquisto.

Il nuovo store racchiude, in un luogo, tutti i valori iconici del brand, da sempre sinonimo di innovazione e ispirazione alla natura e ai viaggi, ma anche alle evoluzioni sostenibili degli spazi urbani.

Questa apertura rappresenta per MARVILLE l’inizio di un nuovo capitolo, che vedrà il brand di abbigliamento maschile arricchire e ampliare il proprio assortimento con nuove categorie di prodotto e altre linee innovative.

Prima fra tutte la special capsule “MARVILLE Milano”, realizzata dagli stylist per celebrare la presenza del brand in un luogo iconico della città e specificatamente tra San Babila e Corso Vittorio Emanuele.

Per il suo debutto sul palcoscenico nelle vie più esclusive del lusso, MARVILLE ha lanciato anche una nuova la linea underwear, una collezione di scarpe da uomo ideale sia per il tempo libero che per il lavoro e completerà la sua offerta con una linea di abbigliamento kids.

In concomitanza con il new opening del flagship store MARVILLE, è stato lanciato il nuovo sito del brand marvilleofficial.it

La digitalizzazione rappresenta, dunque, un ulteriore passo per soddisfare le richieste dei consumatori sempre più esigenti, che troveranno spazio e voce anche nelle community dei canali social: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

Dietro l’obiettivo di offrire un’esperienza fisica del brand si cela, dunque, un progetto di consapevolezza e una strategia dettagliata che permetterà a MARVILLE di proseguire il suo viaggio.

La mitica foglia d’acero rossa, già fortemente riconosciuta e ricordata da quasi 50 anni, è pronta per vestire ed appassionare i Clienti da tutto il mondo.