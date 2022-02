Il segreto per dormire bene è nel materasso: ecco come scegliere quello più adatto con De Matteo Home

In un mondo sempre più frenetico è facile trascurare il proprio sonno. Tra gestione della famiglia, impegni sul lavoro e connessioni costanti a pc, tablet e smartphone, trovare del tempo per se stessi, per rilassarsi e per riposare, sembra quasi un'utopia.

Eppure dormire, e dormire bene, è fondamentale. Lo dicono scienziati e neurologi: il tempo dedicato al sonno è un tempo ben impiegato, poichè il corpo ha bisogno di un determinato numero di ore al giorno per riposare, recuperarsi e realizzare diverse funzioni metaboliche e rigenerative.

Quante ore di sonno sono necessarie?

La quantità di ore durante le quali abbiamo bisogno di dormire varia con l’età, ma secondo numerosi studi, ad eccezione dei bambini molto piccoli, le persone devono dormire almeno 8 ore per essere al massimo delle loro capacità il giorno successivo.

Perchè è importante dormire bene

Dormire fa bene, anzi, di più. I benefici di un sonno ristoratore, infatti, sono numerosi, tra cui:

- Un buon livello energetico per affrontare il periodo di veglia;

- Un aumento positivo dell’irrigazione sanguigna allo stomaco e all’intestino, in modo da avere un processo digestivo corretto;

- Una conseguente diminuzione dello stress che ci permette di sentirci più svegli e più concentrati.

Gli errori da evitare

Se dormire bene ha innumerevoli benefici a livello psicofisico, è utile conoscere anche quelle abitudini da evitare durante la giornata, che possono provocare seri disturbi all’organismo. Sarebbe quindi meglio non bere troppi caffè o alcolici, fumare, non stare troppo seduti e non andare a dormire a orari diversi.

Le caratteristiche di un buon materasso

Per garantire un corretto riposo, infine, anche il materasso fa la differenza. Quello giusto deve offrire un sostegno omogeneo alle diverse parti del corpo, adeguandosi al loro diverso peso e grado di pressione.

Più nello specifico, scegliere un materasso per dormire bene vuol dire scegliere un supporto che sia strutturato per assecondare la posizione che assumiamo durante il sonno, in modo da permettere un corretto allineamento della colonna vertebrale, un rilassamento della muscolatura degli arti e una buona circolazione sanguigna.

La scelta giusta

