Merlata Bloom: il nuovo mall milanese che respira "come una pianta di cactus"

Entro la primavera del 2023 un altro centro commerciale sorgerà a Nord Ovest di Milano, a Cascina Merlata. Si tratta del Merlata Bloom, un mall di nuova concezione che sarà anello di congiunzione tra l'area residenziale UpTown Milano e lo spazio ex Expo 2015 che ospita Mind con l’Human Technopole, l’ospedale Galeazzi e presto anche il campus dell’Università degli Studi di Milano. Il fiore all’occhiello dell’intera struttura è la serra bioclimatica, "Winter Garden", un sistema solare passivo che "migliora le condizioni di comfort senza l’ausilio di impianti, grazie a un ambiente termoregolato caldo d’inverno e fresco d’estate", scrivono i progettisti.

"La struttura, dotata di vetrate ad alta efficienza energetica, permette di risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2. Si integra completamente con l'anima green del progetto, mettendo in risalto l'equilibrio tra costruzione e natura", si legge nella presentazione del progetto. Il richiamo alla natura ispira il design e la scelta della tematizzazione degli ambienti e lo si riconosce nei lampioni da esterno, nell’uso diffuso del legno, nella pavimentazione e nelle sedute. "Le fioriere sono espressione della ricerca di un forte link con l’ambiente, progettate per permettere alle radici degli alberi di crescere in profondità nel terreno sottostante", prosegue lo scritto.

L'ispirazione da una pianta di cactus

Lo sviluppo della forma di Merlata Bloom Milano è il risultato di un approfondito studio che ha tratto ispirazione dalle proprietà e dalle caratteristiche di una pianta di cactus: la sua resistenza e capacità di termoregolazione agli agenti atmosferici e climatici come esposizione diretta al sole, umidità e ventilazione. Per la copertura principale del mall è stata ideata e definita una particolare struttura architettonica con elevate prestazioni che permettono di sfruttare la luce naturale e farla penetrare all’interno come fonte di illuminazione principale. "Nessun rischio per fenomeni di condensa nei periodi più freddi o surriscaldamento in quelli più caldi", viene scritto in una nota. Il progetto vuole essere un omaggio all’ecosostenibilità, segue i "migliori standard dell’urbanistica moderna sia nell’utilizzo dei materiali sia nella scelta delle fonti di energia". Le grandi vetrate che filtrano la luce naturale, l’attenta selezione dei materiali e il design organico sono solo alcuni degli accorgimenti che l’architetto Jorge Beroiz, direttore creativo di Callison Rtkl, ha ricercato per armonizzare gli edifici con la natura e il parco adiacente. Il tutto è il risultato di uno studio computazionale dell'area e del clima, il cui obiettivo è ottimizzare l'energia generata dall'esposizione solare. Per ridurre fenomeni di stress climatico sono stati adottate una serie di misure di sostenibilità a partire dalla sua progettazione.

Merlata Bloom Milano è un progetto ideato e creato da Merlata sviluppo, la joint venture di alcuni partner immobiliari come Ceetrus, Immobiliareuropea e Sal Service.