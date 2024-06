Prolungata la linea M4 di Atm a Copenaghen

Una nuova tappa del percorso del Gruppo Atm in Danimarca: nei giorni scorsi Sua Maestà Re Federico X Re di Danimarca ha inaugurato il prolungamento della linea driverless M4, alla stazione di Mozarts Plads di Copenaghen. L’Amministratore Delegato del Gruppo Atm Arrigo Giana ha presenziato alla cerimonia insieme alle maggiori autorità del governo danese e internazionali, confermando il ruolo centrale di Atm come secondo player del trasporto pubblico della Danimarca e la strategicità delle infrastrutture danesi nel piano di sviluppo del Gruppo. L’apertura delle nuove cinque stazioni rappresenta un importante snodo strategico per la mobilità di Copenaghen, migliorandone i collegamenti tra il centro e la periferia: unendo il sud al porto della zona nord della città.

Un’estensione che permette l’interscambio con l’intera rete metropolitana, una delle prime completamente automatiche al mondo e gestita dal Gruppo Atm dal 2008. Infatti, attraverso la controllata Metro Service A/S, il Gruppo Atm gestisce le linee M1, M2, M3 e M4, per un totale di oltre 40km, cui si aggiungerà dal prossimo anno anche una Light Rail. Questa nuova tratta della metropolitana ha le stesse caratteristiche tecnologiche delle due linee di Milano, la M4 e la M5, che il Gruppo gestisce da oltre 10 anni. Un’esperienza che ha consentito ad Atm di aggiudicarsi anche la gestione della prima metropolitana automatica della Grecia, nella città di Salonicco, che verrà inaugurata a novembre 2024. Questo impegno conferma il Gruppo Atm come uno dei principali player a livello internazionale nella gestione delle metropolitane automatiche.

Con le nuove 5 stazioni, Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads e København Syd, la linea M4 arriva a un totale di 13 stazioni e 12 km. Grazie al prolungamento, le aree di Sydavhn e Valby, a sud di Copenaghen, saranno collegate al resto della città, facilitando gli spostamenti dei cittadini e dei city-users anche grazie agli interscambi con le linee M1, M2 e M3 e con il trasporto ferroviario. Oggi, infatti, la linea metropolitana della capitale danese è composta da 4 linee, per un totale di 43 km: M1 e la M2 con 22 stazioni e 21 km; la linea Cityringen M3 con 17 stazioni e 16km. Inoltre, con l’apertura della Light Rail nel 2025, Copenaghen vedrà un ulteriore sviluppo della mobilità, con un importante miglioramento dei collegamenti della periferia ovest capitale con il centro città, con nuove 29 stazioni distribuite su 28km.