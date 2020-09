Dopo il lockdown è ripartita la Fiera di Milano: è tornata Micam, la fiera delle scarpe

È ripartita la Fiera di Milano. Dopo il lockdown il polo fieristico di Rho-Pero ha aperto le sue porte e il primo (grande) appuntamento è Micam: manifestazione dedicata al mondo delle scarpe. La kermesse si svolgerà fino al 23 settembre e metterà in mostra oltre 600 marchi di moda; sono attesi circa 5mila buyer provenienti soprattutto dall'Italia e dall'Europa. L'appuntamento è stato inaugurato da Alan Christian Rizzi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le Delegazioni internazionali.

All’apertura di Micam, giunto alla novantesima edizione, sono intervenuti anche il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il presidente di Confindustria e Fiera Milano Carlo Bonomi, il presidente di Ice Carlo Ferro e il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un grazie a Fiera Milano e ad Assocalzaturifici che hanno fortemente voluto organizzare questa iniziativa – ha sottolineato il sottosegretario della Regione Lombardia – la prima grande esposizione che si tiene a Milano dopo il lockdown. Un plauso riconoscente per la presenza dei Consoli all’inaugurazione perché l’esperienza dell’organizzazione di questa fiera può e deve servire all’Europa e al mondo intero. Per Regione Lombardia è fondamentale in questo momento – ha concluso - tornare ad essere quel motore pulsante che sostiene da sempre innovazione e qualità a livello internazionale".