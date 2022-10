A Milano la migliore cucina di pesce è offerta ai piedi della Torre Breda

MILANO - Sembra di entrare in uno yacht elegante, in legno, in stile marinaro, reso ancora più raffinato, caldo e accogliente da boiserie e dal profumo genuino delle prelibatezze del mare. Appena varcata la soglia, ci si trova davanti all’ormai famoso ed unico banco del pesce di Assunta Madre, marchio distintivo della catena dei ristoranti presenti a Roma, Porto Cervo e Milano, conosciuto in tutto il mondo.

L’aria che si respira è subito di alto livello: un ritrovo per manager, imprenditori, attori e gente dello star system internazionale, alla ricerca della migliore cucina di pesce.

La scelta del pesce

Tutti i giorni lo staff di Assunta Madre partecipa alle aste che si trovano sul litorale tirrenico italiano per scegliere il miglior prodotto. Il pescato ancora vivo, parte sui nostri mezzi per arrivare in breve tempo sulle nostre tavole di Roma e Milano.

In questo modo, viene garantito - tutte le sere - un menu diverso in base alle disponibilità che il nostro mare ci può offrire. Nulla è prevedibile.

Questo è il segreto di Assunta Madre per portare ogni sera sulle proprie tavole solo il meglio. Questo è lo spirito. Senza compromessi. Perché gli ospiti a cui è dedicato questo pescato devono sentire la differenza.

Lo chef Franco Bloisi, con la sua brigata, sa bene come valorizzare tali sapori, cucinando senza gusti superflui e valorizzando esclusivamente la materia prima.

Come gustare le prelibatezze

Appena si entra nel ristorante, si viene invitati a scegliere dal banco il prodotto preferito e come si preferisce gustarlo: crudo, alla griglia, al sale o in qualsiasi altro modo, sempre guidati anche dal sicuro consiglio dello chef.

Il tutto verrà - poi - servito con ritmo e classe dal personale attentamente preparato, e accompagnato da una cantina di vini esclusivi e da tante bollicine. Velocità, abbondanza e ritmo sono le caratteristiche del personale di sala che condurrà la vostra cena senza farvi percepire il trascorrere del tempo. Non ci sono orari o turni. Assunta Madre rispetta i vostri momenti: quando si gustano prodotti prelibati il tempo non conta.

E se si desidera più privacy e intimità? Si può scegliere di riservare la sala del privé, un luogo interno, con accesso esclusivo tramite un ascensore privato, che ospita un bar e una sala adatta ad ospitare oltre 60 persone, dove raccogliere gli amici e creare un momento intimo, riservato ed allegro, con servizio dedicato di altissimo livello e la giusta privacy.