Le migliori aziende di Milano in cui lavorare

Un elenco con 28 voci. Tutte società che hanno la loro sede italiana tra Milano e hinterland. Tutte aziende che si sono aggiudicate il titolo Top Employers Europe nel 2024. In breve? Sono le migliori realtà europee in cui lavorare, secondo la classifica stilata dal Top Employers, azienda che “riconosce l’eccellenza nelle condizioni che i datori di lavoro creano per i loro dipendenti”, si legge nella descrizione dell’azienda.

Nell’elenco ci sono banche, colossi dell’e-commerce ma anche società farmaceutiche, tecnologiche. Figurano anche alcune eccellenze prettamente milanesi, come Perfetti, realtà di Lainate che da quasi 80 anni realizza caramelle e chewing-gum. Il titolo è stato riconosciuto alle multinazionali che raggiungono la certificazione in almeno cinque Paesi europei.

L’istituto ha la sua sede ad Amsterdam ma analizza e valuta le politiche messe in campo dalle grandi e medie imprese in sei macro aree in ambito Hr, che comprendono 20 tematiche e oltre 400 best practice, prendendo in esame dati, documentazioni di supporto e riscontri. Nel 2024, sono state certificate 2.303 aziende in 121 Paesi del mondo. A livello italiano, invece, sono 147 le aziende in Italia attente al benessere del personale e al miglioramento dell’ambiente di lavoro che hanno ottenuto l’attestato.

L’elenco delle migliori aziende milanesi, secondo Top Employer