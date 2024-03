milano #8marzo associazione poliziotti italiani per la “sicurezza al femminile”: un convegno, un libretto informativo con interviste e una campagna di sensibilizzazione testimonial d’eccezione alba parietti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La sicurezza dei cittadini e in particolare delle donne, è al centro della mission di API- Associazione Italiana Poliziotti. Nasce da questo impegno il progetto ‘Sicurezza al femminile’, ideato dalla reporter Ketty Carraffa, esperta di Comunicazione e Docente di Sicurezza sul Lavoro, e comprensivo di un convegno, un’opera di sensibilizzazione per le scuole (e non solo) con un libretto informativo realizzato ad hoc e gratuito, e l’offerta a € 10, per un volume della Carraffa dal titolo “Il Made in Italy delle donne”, per raccogliere fondi da destinare al sostegno delle spese legali di donne vittime di violenza (da richiedere a carraffaketty2@gmail.com). Il convegno si tiene venerdì 8 marzo in Regione Lombardia (Palazzo Pirelli, Sala del Gonfalone, ore 11-13, aperto al pubblico) con la partecipazione dei vertici di API, il presidente nazionale Gerardo Velotto e il presidente della sezione milanese Mario Tritto; conduce Ketty Carraffa. Intervengono: il Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato a Milano Caterina Crapanzano, il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, la Consigliera regionale Maira Cacucci (già Assessore alla Sicurezza a Legnano). Contributi video dell’Assessore alla Cultura Francesca Caruso e dell’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, per evidenziare l’importanza di uno sviluppo culturale di convivenza civile e di solidarietà del territorio e dell’intera società; Livia Ronca, conduttrice e giornalista di Telelombardia, che porterà il suo contributo su “donne e informazione” e una testimonianza personale; Prof.ssa Laura Mazza, Presidente di Federformazione e Segretario del Parlamento del Mediterraneo; Emiliano Bezzon, scrittore, ex Comandante Polizia locale di Milano e Torino, opinionista su Rai Due nella trasmissione di Milo Infante; Camilla Occhionorelli, Presidente Moica Milano, già protagonista con la sua storia nel libro “Il Made in Italy delle donne”, dalla parte delle donne da sempre su tematiche della famiglia, la casa e il lavoro; Cristina Brasi, Criminologa forense. Testimonial d’eccezione la showgirl Alba Parietti. Nell’occasione i cittadini potranno ritirare una copia del libretto informativo. Il libretto, oltre alla prefazione dell’autrice, apre con l’introduzione di Gerardo Velotto e Mario Tritto e presenta interviste a: Alba Parietti, Maira Cacucci, Emiliano Bezzon, Livia Ronca, Camilla Occhionorelli, Cristina Brasi. Dopo l’8 marzo sarà portato nelle scuole e in tanti eventi, per sensibilizzare le nuove generazioni. Sponsor del progetto ‘Sicurezza al Femminile’ è Lube Cucine, che ha permesso la stampa del libretto. Partner: Moica, Circuito Wigwam e Circolo Wigwam Milano Affori. Mediapartner: Gazzetta della Lombardia e Gazzetta di Milano.