A Milano aprono i corsi per ideare, scrivere e produrre le serie tv

L’Alta Scuola per la Serialità Cinetelevisiva è l'iniziativa rivolta a giovani talenti e professionisti, che potranno seguire le lezioni sia in presenza che in FAD. A loro sarà data l'opportunità di diventare sceneggiatori, showrunner, e/o producer creativi