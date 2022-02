Milano è sempre più cara

Vivere a Milano è sempre più costoso. Non è un'impressione, lo dicono i dati. Nel 2022 ogni famiglia che abita all'ombra della Madonnina spenderà mediamente 1.130 euro in più rispetto all'anno scorso, secondo una elaborazione su dati Istat dell'Unione nazionale dei consumatori. Tutto colpa dell'inflazione tendenziale che a gennaio ha toccato quota 3,9%. Un dato alto ma comunque sotto il 4,8% della media italiana e per questo la metropoli lombarda si trova nella seconda metà della classifica nazionale in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla classifica delle città più care d'Italia, Bolzano, dove l'inflazione tendenziale di gennaio pari a +6,2%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 1.972 euro, ma che schizza a 2.783 euro per una famiglia di 4 componenti. Al secondo posto Piacenza dove il rialzo dei prezzi del 6,6%, il record italiano, determina un incremento di spesa pari a 1.763 euro per una famiglia media, 2.467 euro per una di 4 persone, al terzo posto Bologna, dove il +5,8% genera una spesa supplementare pari, rispettivamente, a 1.635 euro per una famiglia tipo e a 2.255 euro annui per una di 4 componenti. Aosta, in settima posizione quanto a rincari per la famiglia tipo, 1.449 euro, sale sul gradino più basso del podio per la famiglia di 4 persone con un aggravio pari a 2.394 euro. Avellino, al 33° posto per esborso aggiuntivo, 1.224 euro da gennaio 2021 a gennaio 2022, è al 3° per inflazione, +6%. Al quarto posto quanto a inflazione, Trieste e Trento con +5,9%, con una maggior spesa media nei dodici mesi pari a, rispettivamente, 1.398 e 1.377 euro. La città in cui si registra un aumento più contenuto è Potenza, con una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a "solo" 914 euro su base annua, seguita da Campobasso (918 euro) e Vercelli, +937 euro.

Attraverso una nota l'Istat ha spiegato che la marcata accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente "ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +29,1% di dicembre a +38,6%), in particolare a quelli della componente regolamentata (da +41,9% a +94,6%), e in misura minore ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (da +22,0% a +22,9%), dei beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +5,3%) e a quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,3% a +3,6%)". Rallentano, invece, i prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +3,6% a +1,5%). L'istituto nazionale di statistica ha puntualizzato che l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile a +1,5%, mentre quella al netto dei soli beni energetici accelera da +1,6% a +1,8%.

I rincari città per città

Posizione Città Rincaro annuo per famiglia Crescita percentuale annua inflazione 1 Bolzano 1.972 € 6,2 2 Piacenza 1.763 € 6,6 3 Bologna 1.635 € 5,8 4 Ferrara 1.469 € 5,5 4 Forlì-Cesena 1.469 € 5,5 6 Treviso 1.465 € 5,8 7 Aosta 1.449 € 5,7 8 Parma 1.416 € 5,3 9 Trieste 1.398 € 5,9 10 Padova 1.389 € 5,5 11 Trento 1.377 € 5,9 12 Verona 1.364 € 5,4 12 Vicenza 1.364 € 5,4 14 Ravenna 1.362 € 5,1 15 Genova 1.359 € 5,6 16 Rimini 1.335 € 5 17 Arezzo 1.329 € 5,1 17 Siena 1.329 € 5,1 19 Venezia 1.310 € 4,9 20 Pordenone 1.303 € 5,5 21 Pistoia 1.277 € 4,9 21 Grosseto 1.277 € 4,9 23 Firenze 1.267 € 4,6 24 Pavia 1.265 € 4,6 25 Modena 1.255 € 4,7 26 Roma 1.244 € 4,8 27 Brescia 1.237 € 4,5 27 Varese 1.237 € 4,5 29 Imperia 1.235 € 5,7 30 Reggio Emilia 1.229 € 4,6 31 Catania 1.227 € 5,8 32 Avellino 1.224 € 6 33 Livorno 1.199 € 4,6 34 Gorizia 1.197 € 5,3 35 Rovigo 1.187 € 4,7 36 Palermo 1.185 € 5,6 36 Udine 1.185 € 5 38 Lucca 1.173 € 4,5 39 Ascoli Piceno 1.166 € 5,4 40 Pescara 1.165 € 5,7 41 La Spezia 1.162 € 5,1 42 Mantova 1.161 € 4,4 43 Como 1.155 € 4,2 44 Massa-Carrara 1.146 € 4,4 45 Perugia 1.145 € 4,8 46 Lecco 1.135 € 4,3 46 Belluno 1.135 € 4,7 48 Milano 1.130 € 3,9 49 Bari 1.127 € 5,4 49 Bergamo 1.127 € 4,1 51 Biella 1.124 € 4,8 52 Messina 1.121 € 5,7 53 Sassari 1.105 € 5,5 54 Cagliari 1.101 € 5,1 55 Pisa 1.068 € 4,1 56 Ancona 1.066 € 4,7 57 Benevento 1.061 € 5,2 57 Cosenza 1.061 € 5,4 59 Alessandria 1.055 € 4,3 60 Napoli 1.051 € 4,8 61 Terni 1.049 € 4,4 62 Olbia-Tempio 1.045 € 5,2 63 Trapani 1.043 € 5,3 63 Siracusa 1.043 € 5,3 65 Lodi 1.029 € 3,9 66 Viterbo 1.026 € 4,2 67 Cremona 1.017 € 3,7 68 Brindisi 1.008 € 5,2 69 Novara 1.006 € 4,1 70 Teramo 1.002 € 4,9 71 Torino 989 € 3,8 72 Caltanissetta 984 € 5 73 Macerata 971 € 4,5 74 Reggio Calabria 963 € 4,9 75 Caserta 959 € 4,7 76 Cuneo 956 € 3,9 77 Catanzaro 943 € 4,8 78 Vercelli 937 € 4 79 Campobasso 918 € 4,6 80 Potenza 914 € 4,5

Tabella - Dati elaborati da Unione nazionale consumatori