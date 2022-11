A Milano il percorso migliore per diventare fotografo professionista

MILANO - Chi cerca la strada giusta per diventare fotografo ha due possibilità.

Da una parte le accademie universitarie, che rilasciano lauree triennali o magistrali; mentre - dall’altra - sono disponibili dei percorsi professionalizzanti, con una grande componente di pratica in studio fotografico e in esterni.

Per effettuare al meglio tale scelta, è bene sottolineare che non esiste un percorso prestabilito dal punto di vista legale, né un albo professionale con uno specifico titolo di accesso. Quindi, l'essenziale è acquisire le competenze tecnico-pratiche, un portfolio di alto livello, e tanti contatti lavorativi.

Proprio in tal senso, un aspetto fondamentale è relativo alla città in cui studiare fotografia.

Milano rappresenta la migliore scelta in Italia: qui sono presenti i più grandi studi fotografici, le migliori agenzie di produzione fotografica, oltreché le maggiori aziende.

Inoltre, nel capoluogo lombardo, sono attivi molti programmi televisivi, la gran parte delle riviste e delle case editrici.

Questa è anche la soluzione giusta per chi vuole intraprendere una carriera artistica, per la presenza di gallerie e fiere di settore.

Come formarsi al meglio

L'Istituto Italiano di Fotografia, ente storico di formazione professionale, offre percorsi indirizzati di varia durata.

I servizi sono svolti sia per chi parte da zero, ma anche per coloro che hanno già una buona preparazione.

Si tratta di una delle strutture formative più importanti e note, dal punto di vista pratico e nella connessione con il mondo professionale.

L’offerta formativa prevede percorsi diurni biennali, corsi serali pensati per i lavoratori che vogliono una formazione completa, corsi serali topic, workshop weekend e summer session sia in italiano sia in inglese.

Per scoprire di più sull'offerta formativa dell'Istituto, è possibile fissare un colloquio di orientamento o partecipare ad un open day.