Milano nel cuore dei turisti di Natale: batte Venezia

Più 57,3% di turisti in Italia tra Natale e l'Epifania, rispetto al 2021. E Milano è sul podio delle città d'arte, battendo persino Venezia. A dirlo uno studio di Enit (Agenzia nazionale del turismo) su dati Fordwardkeys.

Tra il 19 dicembre 2022 e l'8 gennaio 2023 - dice l'indagine - ci sono state 274mila prenotazioni aeree internazionali verso l'Italia. La città più visitata, con oltre 122mila prenotazioni, è Roma, seguita sul podio delle città d'arte da Milano, che accoglierà 74mila turisti durante il periodo di festa. Nella nostra città i visitatori crescono del 63,9 % rispetto al 2021. Terza classificata è Venezia, dove andranno 24mila stranieri.

Molti dei turisti che arriveranno nelle città italiane sono statunitensi. Al secondo posto i tedeschi e al terzo gli inglesi. L'aumento di visitatori è senz'altro un segnale positivo, "di un turismo italiano più che mai vivido e pronto a nuove sfide - afferma la Ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Ma non ci adagiamo sugli allori. Enit ha grandi progetti in cantiere per rendere l'industria del turismo una filiera rodata, sinergica e competitiva".