I fioristi di Milano contro le mimose abusive: "Persi migliaia di euro"

I fioristi di Milano hanno denunciato di aver perso "decine di migliaia di euro di incassi" a causa dei venditori abusivi che hanno venduto mimose a lato della strada durante la festa della donna. In un solo giorno l’associazione fioristi (parte di Confcommercio Milano) stima che siano stati venduti in forma abusiva nell’area metropolitana milanese almeno 100 mila mazzetti di mimose.

A denunciarlo, all’indomani dell'8 marzo, il presidente dell’associazione fioristi milanesi Roberto Rossi: "Anche quest’anno abbiamo assistito all’immancabile festival dell’abusivismo commerciale. Ieri abbiamo verificato attraverso i nostri operatori la presenza di centinaia di venditori abusivi a Milano e in tutti i centri dell’hinterland".

"Da tempo ormai - prosegue il presidente dei fioristi - abbiamo abbandonato l’idea di allertare le amministrazioni comunali perché il nostro allarme viene sistematicamente ignorato ed i risultati sono visibili sotto gli occhi di tutti: non solo durante la festa della donna dell’8 marzo, ma anche in occasione delle altre ricorrenze, come san Valentino o la festa della mamma".