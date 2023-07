Mondialpol: accuse paghe da fame (5 euro lorde) e turni massacranti

La Direzione distrettuale antimafia della procura di Milano e la Guardia di Finanza hanno sequestrato una società di vigilanza privata per sfruttamento del lavoro. Si tratta di Mondialpol, messa in amministrazione giudiziaria con l'accusa di caporalato. Si parla del settore di attività dei "custodi non armati".

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, sottolinea un comunicato, hanno portato alla luce che l'azienda sfruttava i suoi dipendenti, pagandoli molto poco e sottoponendoli a condizioni di lavoro pericolose e insalubri. Si parla di stipendi da circa 900 euro lorde al mese, circa 650 euro nette; venivano corrisposti 5,37 euro all'ora.

La società utilizzava la situazione di bisogno dei dipendenti, offrendo loro contratti di lavoro a termine e a basso salario. Nelle audizioni è emerso come i lavoratori fossero costretti a turni fino a 12 ore (anche a Pasqua, Natale e Capodanno) per arrivare a una busta paga dignitosa. Il sequestro è stato disposto poichè la procura ha ritenuto che l'azienda rappresentasse un pericolo per la sicurezza dei lavoratori e per la concorrenza leale (altre strutture simili, con problematiche parallele, si stanno adeguando alle normative). L'azienda è stata sottoposta a controllo giudiziario e un amministratore giudiziario è stato nominato per garantire il rispetto delle norme sul lavoro.

Inoltre, nelle province di Milano e Como sono in corso diverse perquisizioni nei confronti della società e delle persone fisiche con funzioni di responsabilità verso i lavoratori dipendenti coinvolti. Si sta procedendo, inoltre, alla notifica dell’informazione di garanzia, oltre che per le responsabilità personali in ordine al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dal management della società a vantaggio di quest’ultima.

Le indagini sono ancora in corso e non è stato ancora possibile quantificare l'ammontare dei danni subiti dai dipendenti.

Mondialpol, fatturato da 200 milioni di euro

La società, Vedetta 2 Mondialpol, ha una storia quasi centenaria che parte nel 1927. Oggi è una delle principali aziende italiane nel settore della sicurezza privata, e ha un fatturato che nel 2021 ha raggiunto i 207 milioni di euro. Mondialpol offre una vasta gamma di servizi di sicurezza, tra cui vigilanza, trasporto valori, investigazioni e formazione. L'azienda è presente in tutta Italia.