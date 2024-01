Msc Crociere porta il mare in piazza Duomo a Milano

Il mare accanto al Duomo di Milano. È il viaggio che Msc Crociere 'regala' dal 16 al 29 gennaio ai milanesi, grazie all'istallazione sulla facciata e nelle vetrine principali della Rinascente. 'Un viaggio verso la bellezza', come ripete lo slogan della compagnia crocieristica, leader in Italia e in Europa. Sei vetrine, ciascuna pronta a offrire i valori che identificano il brand fondato a Napoli nel 1970. I tanti passanti che affollano i portali tra corso Vittorio Emanuele e la Galleria potranno così ammirare e capire il significato della scoperta, del silenzio, dell'acqua, dei sapori, dello spettacolo e del mare.

Il 'mare' a pochi metri dal Duomo di Milano. Video

Le onde mare che s'infrangono su una battigia immaginaria a poche decine di metri dalla Madonnina, un sogno. Questo perché "Milano e la Lombardia rappresentano un'area sempre più importante per le strategie di sviluppo di Msc Crociere", spiega Leonardo Massa, managing director ed explora journeys. "Non a caso, a metà dicembre abbiamo aperto il nostro primo temporary store proprio a Milano, in zona Gae Aulenti". "Ora - prosegue il manager - siamo orgogliosi di approdare alla Rinascente di Milano, vera e propria icona del capoluogo meneghino, con la nostra nuova brand campaign 'In viaggio verso la bellezza'. Con questa iniziativa regaliamo a Milano e a chi si trova in piazza Duomo tutta l'emozione che solo il mare sa regalare".

Msc Crociere come i brand di moda

Durante l'accensione della facciata blu, con un'animazione continua che riproduce il mare e con il logo dell'azienda che compare e scompare come portato via dalle onde, era presente anche il direttore marketing Andrea Guanci. È lui la nostra guida speciale all'esterno, tra vetrine e luci, e all'interno dello store, dove al piano meno uno c'è un settore dedicato a Msc Crociere. Accanto al bar, completamente brandizzato, c'è un'installazione di Vr per far vivere ai futuri clienti l'esperienza di salire a bordo del ponte dei sospiri di Msc Seaside.

Sarà un viaggio multisensoriale attraverso la bellezza di un modo più sostenibile di fare crociera, senza dimenticare le suggestive destinazioni raggiunte dalla flotta dell'azienda, terza a livello globale. Una bellezza che rivive in tutti i luoghi visitati, in tutti gli angoli della nave, nelle onde del mare, nei colori di un'alba, nei piatti unici serviti a bordo.

"Milano è una piazza importantissima per noi. Per l'Italia ma è anche internazionale. Quest'operazione - spiega Guanci - è assolutamente nuova per un'azienda turistica come la nostra. Perché qui alla Rinascente abbiamo fatto qualcosa che di solito fanno i brand di moda. Abbiamo allestito non solo gli interni dello store ma anche le iconiche vetrine della Rinascente. Sono sei e a ognuna di queste abbiamo dedicato un'installazione artistica che rappresenta un nostro pillar".

"Un modo di comunicare completamente diverso, non più fatto solo di itinerari o navi ma di emozioni, sensazioni ed esperienze. Un tentativo - continua il direttore marketing - che stiamo facendo anche per cambiare il nostro livello di comunicazione. Un messaggio che deve certamente raccontare chi siamo e qual è il prodotto che offriamo ma allo stesso tempo un messaggio che si può anche staccare dal prodotto. Essere un brand che vive di vita propria. Non necessariamente legato al prodotto. Anticipando un po' l'esperienza di chi poi deciderà di fare con noi una crociera".

"Dopo la Lighthouse in Gae Aulenti - conclude Guanci - abbiamo riportato il mare a Milano: tanto blu, tanto mare. Anche con le installazioni di realtà virtuale per potersi immergere nelle nostre navi. Fino al 29 gennaio, qui al meno uno, le nostre hostess daranno alle persone la possibilità di entrare nel mondo Msc e fornire informazioni sulle crociere".

Le vetrine targate Msc alla Rinascente

La bellezza della scoperta

Rappresenta il viaggio, perché con Msc Crociere si ha la possibilità di viaggiare e visitare il mondo. La vetrina è allestita con mappamondi disegnati di varie dimensioni, metafora della grande varietà di mete raggiungibili.

La bellezza del silenzio

L'installazione fa percepire l'attenzione che l'azienda pone a tutela dell'ecosistema marino con il rumore ridotto delle eliche. L'opera inserita all'interno della vetrina è un'elica sospesa e leggera, rivestita di seta bianca.

La bellezza dell'acqua

Rappresenta l'attenzione e la meticolisità del sistema di purificazione dell'acqua e di restituzione della stessa al mare. Tubi illuminati spiegano il processo di bordo e come dall'acqua del mare Msc Crociere produca a bordo fino a 3 milioni di litri di acqua al giorno per nave, grazie a processi di osmosi inversa.

La bellezza dello spettacolo

Questa installazione evoca l'atmosfera e le declinazioni degli spettacoli e le performance di bordo. Il teatro si unisce allo spettacolo creando scenografie uniche e originali: la vetrina è allestita con dei drappi rossi, tipici del teatro con strobosfere, tipiche dei locali danzanti.

La bellezza del mare

Tutta l'installazione è pervasa dai colori del mare e degli oceani. Qui emerge il mare in tutta la sua essenziale bellezza; il mare, grande, immenso e meraviglioso.

La bellezza dei sapori

Stoviglie bianche e azzurre dominano l'installazione della vetrina che rappresenta la varietà di sapori e l'internazionalità dei piatti serviti a bordo delle navi. Il mix di piatti e posate crea l'illusione di una tavola apparecchiata ricordando le conchiglie, elementi naturali del mare.

Lo store di Msc Crociere in Gae Aulenti. Foto