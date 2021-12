Il contributo economico di Palazzo Marino per le luminarie di Natale

Sono14 le associazioni di via che riceveranno un contributo da parte del Comune di Milano, fino a un massimo di 3mila euro, per l’allestimento delle luminarie di questo Natale. È questo l’esito dell’avviso pubblico scaduto lo scorso 14 dicembre per il sostegno alle spese sostenute dai piccoli commercianti, giochi di luce nell’acqua, cascate, stelle, fiocchi, palle e frange luminose.

Una quarantina le località illuminate, da Brera, a Dergano, alla Darsena, passando per Corso Vercelli, via Lorenteggio, via Ponte Nuovo e via Festa del Perdono.

“Siamo felici di poter dire - afferma l’assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello - che questo Natale, grazie al sostegno di grandi sponsor, dell’Amministrazione e di numerose associazioni di via è il più luminoso degli ultimi anni. Un bel segnale in questo periodo di ripresa che fa bene a tutta la città, nella speranza che si possa continuare con lo stesso straordinario impegno”.