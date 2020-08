Negozi, Milano in agosto non chiude per ferie. Periferie più "vivaci" del centro

Sei esercizi commerciali su dieci terranno aperto per almeno tre settimane in agosto a Milano, e nel periodo centrale del mese sarà comunque aperto oltre il 20% dei negozi. Lo rivela una indagine di Confcommercio presso i propri aderenti. Nella settimana in corso, la prima del mese, ad essere aperto è il 78% delle attività, soprattutto nel dettaglio non alimentare (91%) e i pubblici esercizi (83%). Apertura per il 60% dei negozi alimentari e per il 79% dei servizi (alla persona e alle imprese). Più in sofferenza le attività turistiche e della ricettività con una dichiarazione d’apertura, in questa settimana, che si ferma al 50%.

Le aperture scendono a partire dalla seconda settimana: 37% di attività aperte dall’8 al 14 agosto; 22% dall’8 al 21 agosto; 27% dal 15 al 21 agosto; 19% dall’8 al 28 agosto. E risalgono dal 22 di agosto: 59% di esercizi commerciali e attività aperte dal 22 al 28 agosto; 73% dal 29 agosto al 4 settembre.

La media di apertura delle attività milanesi è di 2,9 settimane: e nella media c'è il dettaglio non alimentare. Sotto la media il dettaglio alimentare (2,5 settimane di apertura), le professioni (2,2 settimane), gli artigiani (2,5 settimane) e il turismo (2,3 settimane), quest'ultimo settore con il 31% di attività aperte nella parte centrale del mese. Sopra la media invece i bar e i ristoranti (3,3 settimane) e i servizi alla persona e alle imprerse (3,1 settimane).

Periferie più "vivaci"

All'inizio del mese, è aperto il 77% delle attività nel centro e il 79% in semicentro e periferia. Ma dall'8 al 14 agosto le distanze aumentano: sarà aperto il 44% delle attività fuori dal centro, contro il 32% nel centro città. Dal 15 al 21 agosto il 31% contro il 20% delle aperture in centro; il 65% contro il 58% dal 22 al 28 agosto. Parziale riequilibrio dal 29 agosto al 4 settembre: il 76% di attività aperte in periferia, il 72% in centro. Netta la differenza sulla media di apertura: periferia 3,1 settimane, centro città 2,6 settimane. In altri termini, le periferie milanesi in agosto 2020 saranno più "vivaci" del centro storico.

Durante il mese di agosto, sono poi aperti i 96 mercati all’aperto cittadini con una presenza media del 45% degli ambulanti. Con l’esclusione di Zara e Morsenchio, restano aperti anche i mercati comunali coperti con una presenza media del 40% degli operatori.

«Nonostante la crisi e il calo dei turisti, la città rimane aperta in agosto - dichiara Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano -. Dall’indagine emerge un’inversione di tendenza, rispetto agli anni passati, dovuta all’emergenza Covid: più imprese aperte in periferia rispetto al centro storico. A tre mesi dalla fine del lockdown il sistema imprenditoriale è ancora in grave difficoltà. Proprio per questo è importante proseguire con il sostegno alle imprese attraverso più liquidità, meno burocrazia e meno tasse».