Negozi, la "sfida" del Muncipio 6 di Milano: «Comprate qui»

Il Municipio 6 di Milano scende in campo a sostegno dei negozi fisici, di vicinato. Lo fa con una serie di manifesti che invitano esplicitamente i cittadini a preferire le vetrine in strada per acqustare prodotti, rispetto all'online. Il presidente Santo Minniti (Pd) avverte che «non è una campagna "contro"», ma d'altra parte scrive in una nota che «il Municipio 6 sfida l'online».

Con la pandemia Covid e la necessità di uscire di casa il meno possibile, molti si sono rivolti a Amazon e compagnia; ma allo stesso tempo la città di Milano ha intrapreso una direzione netta, quella del policentrismo di cui si parla da almeno due decenni, quella della "città in quindici minuti", quella in cui si può trovare tutto ciò che serve vicino a casa.

La campagna del Municipio 6, vasta zona che va da Porta Genova a Lorenteggio, da Bande Nere a Barona, dalle risaie alla Darsena, è volta proprio a questo: «Il lockdown ha mostrato a tutti che le saracinesche abbassate sono una ferita per la città. E le luci spente degli ultimi mesi sono solo un assaggio di cosa potrebbero essere le città senza negozi di quartiere, se i commercianti non sapranno stare al passo con la trasformazione digitale», dichiara Minniti.