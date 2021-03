A Milano arriva lo storico e maxi negozio di giocattoli newyorkese Fao Schwarz

Dalla 'grande mela' a piazza Cordusio, quello in centro sarà il primo store dell'iconico marchio americano di giochi per bambini nell'Europa continentale. Entro il 2021 aprirà con i suoi 3 piani e 660 mq

Il celebre giocattolaio Fao Schwarz della Quinta Strada di New York arriverà a Milano in piazza Cordusio, dove quello che sorgerà entro il 2021 sarà il primo negozio dello storico brand a livello europeo.

Il mega store di giochi si troverà nel cuore della città all'interno di un antico palazzo di piazza Cordusio, vicino a Starbucks e Uniqlo. Ben 600 metri quadrati su tre piani riprodurranno la magia del famoso negozio newyorkese, oggi al numero 30 di Rockfeller Plaza dopo aver chiuso quello storico di Fifth Avenue.

A dare il via all'apertura l'accordo che Prénatal, già attivo nella distribuzione di giocattoli coi marchi Toys Center e King Jouet, ha firmato in esclusiva con la californiana ThreeSixty per aprire in Italia, nel capoluogo lombardo, entro il 2021, il primo flagship store Fao Schwarz dell'Europa continentale.

Il patto prevede lo sviluppo di un piano strategico che, nell'arco dei prossimi anni, porterà il marchio di giocattoli anche in Spagna, Francia, Portogallo e Benelux, tutte zone in cui Prénatal Retail Group ha già una significativa presenza.

Cos'è Fao Schwarz

Il brand americano di giochi è noto per i suoi spettacolari negozi, i suoi prodotti curati, le esperienze ludiche che offre e i suoi enormi peluche. Più antico giocattolaio degli Stati Uniti, Fao Shwarz aprì i battenti nel 1863 a Baltimora, per poi trasferirsi a New York City. A renderlo famoso, nel 1988, fu anche il film diretto da Penny Marshall e con Tom Hanks, Big.

Nel 2015 lo storico negozio sulla quinta strada chiuse definitivamente. Quando poi il marchio venne acquisito dal gruppo ThreeSixty, venne aperto il nuovo store a Rockefeller Plaza, per poi arrivare anche a Pechino, Londra e Dublino.