A Milano il primo negozio al mondo Nike dedicato a Jordan

Cimeli, pezzi rari. Ma anche un posto in cui personalizzare (ufficialmente) i capi. Ha aperto al civico 21 di via Torino a Milano il Jordan World of flight, il primo flagship store al mondo del marchio creato nel 1984 da Nike per Michael Jordan, leggenda del basket Nba. Un negozio che ha tutte le carte in regola per diventare la mecca dell'abbigliamento streetwear. Nello store ci sono capi esclusivi (in vendita solamente in questo spazio) e una parete con 40 modelli di calzature sportive (tra queste anche anticipazione della prossima collezione primaverile con i cereali Wheaties).

360 metri quadri di negozio ma non solo. Tra scarpe e vestiti c'è anche un vero e proprio mini laboratorio a vista con presse e stampanti a caldo per far personalizzare sia giacche che scarpe. Altri spazi, invece, sono stati destinati alle collaborazioni con artisti e designer che cambieranno ciclicamente col passare delle settimane. Non solo, è presente anche una sorta di caveau in cui verranno disposte le sneaker a tiratura limitata che potranno essere acquistate solo attraverso vere e proprie aste tra collezionisti. Si tratta di scarpe che probabilmente non verranno mai utilizzate ma troveranno la loro dimensione in una teca. Una sorta di investimento dato che i prezzi di alcune tirature possono raggiungere quotazioni anche di diverse migliaia di euro.

"Milano è un posto in cui è stato naturale aprire perché il brand ha radici in Italia - racconta il presidente di Jordan brand global Craig Williams - . Fu in Italia, a Trieste, che nel 1985 Michael Jordan mandò in frantumi il tabellone del canestro, e indossava le Air Jordan 1. Le Air Jordan 2 sono state prodotte in Italia. E Milano è una delle capitali della moda: le cose che accadono qui muovono tutto il resto".

Un negozio ma anche una sorta di club. Nello spazio di via Torino verranno organizzati anche eventi esclusivi riservati solo ai clienti più affezionati. Al momento, tuttavia, il calendario è top secret.