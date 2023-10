Lo "store" dei Rolling Stones in corso Buenos Aires a Milano

Un negozio dedicato ai Rolling Stones a Milano? Un sogno per molti fan che diventa realtà, anche se a tempo limitato. La Libreria Feltrinelli di corso Buenos Aires, dal 20 ottobre si trasforma nel Pop up Store esclusivo dedicato alla band con edizioni esclusive di musica e merchandising.

L'evento nasce in occasione della pubblicazione del nuovo album degli Stones “Hackney Diamonds”. Un primo disco di inediti della band inglese dal 2005. L'attesa è febbrile e i primi brani pubblicati dal disco (il singolo “Angry” e la collaborazione con Lady Gaga e Stevie Wonder in "Sweet Sounds Of Heaven") hanno convinto pubblico e critica.

Per festeggiare quest'occasione Capitol Records Italy/Universal Music Italia e Feltrinelli Librerie apriranno dal 20 al 26 ottobre un pop up store all'interno del negozio Feltrinelli di corso Buenos Aires a Milano, dedicato a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, dove i fan potranno trovare, oltre alle edizioni fisiche del disco già disponibili in Italia, una versione unica in esclusiva per questa occasione e per questo store: un vinile completamente rosso in edizione limitata. Nella libreria sarà disponibile una t-shirt ideata e personalizzata in esclusiva per il pubblico italiano, anche questa in edizione limitata.

Il nuovo album dei Rolling Stones

Le 12 tracce di “Hackney Diamonds” sono state registrate in varie località sparse per il mondo, tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra, i Sanctuary Studios di Nassau (Bahamas) gli Electric Lady Studios di New York e gli Hit Factory/Germano Studios, sempre a New York. “Hackney Diamonds” è il primo album degli Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) prodotto dal produttore e musicista Andrew Watt.