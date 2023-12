Piante e fiori, norme più rigide per i garden center e la vendita online

Nuove norme per i florovivaisti in Lombardia: ora i 181 centri di giardinaggio presenti in regione (per 3.200 addetti e dipendenti) potranno vendere più prodotti. Inoltre riceveranno finanziamenti per fronteggiare stagionalità ed eventi climatici avversi. Infine, le nuove norme individueranno un nuovo tipo di fitosanitario anche alle vendite online e a distanza di piante e prodotti regionali, nel rispetto della normativa statale ed europea.

Il provvedimento è stato approvato dai consiglieri regionali con 53 voti a favore, 3 contro e 3 astensioni e, secondo una nota dell'amministrazione regionale, è stato pensato perché il comparto delle piccole imprese florovivaistiche sarebbe messo in crisi dalla diffusione sia dei 'garden center' sia delle vendite online.

"Il provvedimento consentirà di tutelare meglio la salute dei consumatori estendendo i controlli fitosanitari alle vendite online. E consentirà di sostenere la tenuta aziendale delle piccole imprese agricole", ha sottolineato Maira Cacucci, consigliera regionale di Forza Italia.