Chi sono e cosa fanno le artigiane-imprenditrici di Milano

La maggior parte di loro sono parrucchiere, estetiste, tatuatici e piercer, ma non mancano anche titolari di imprese metalmeccaniche. Sono le artigiane attive nella città di Milano, circa 4mila realtà che contribuiscono in maniera decisa all'economia di Milano. È quanto emerge dai dati del registro delle imprese, numeri rielaborati da Unione artigiani.

Se la maggior parte delle artigiane lavora nel settore dei servizi alla persona, un altro 30% guida micro e piccole imprese di pulizia (1.688) e sartoria tra riparazioni e piccole produzioni su misura (1.857) ma non mancano donne che sfidano settori considerati "maschili" tra titolari di imprese di trasporti ed elettronica.

"La fotografia che abbiamo scattato attraverso la lente del Registro Imprese fa emergere - ancora una volta - come l'artigianato resti sempre una strada non agevole per le donne ma che restano libere tantissime aree di mercato, e non solo nei settori tradizionalmente femminili, per coloro che vogliono impegnarsi e dimostrare le loro qualità - commenta Marco Accornero, segretario generale di Unione artigiani -. Certo, ci vuole sempre una certa dose di coraggio che oggi registriamo, lo dicono i dati, in particolar modo tra le imprenditrici straniere. A tutte, indistintamente, garantiamo formazione, assistenza tecnica-legale e tutoraggio in ogni fase della vita dell'impresa, dall'idea al business plan all'export, passando per la sicurezza. la contabilità e la burocrazia”.

L'artigiano artistico in rosa con 359 ditte e le imprenditrici del settore tessile con 781 micro e piccole attività sono tra le numericamente più presenti nel capoluogo lombardo, in misura ovviamente inferiore alle 1.409 tra parrucchiere ed estetiste e altri servizi alla persona. 837, infine, sono le titolari di imprese di pulizia presenti nella grande provincia milanese.